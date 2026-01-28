Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’024 -1.5%  SPI 18’035 -1.4%  Dow 49’013 0.0%  DAX 24’844 -0.2%  Euro 0.9193 0.3%  EStoxx50 5’942 -0.9%  Gold 5’294 2.2%  Bitcoin 69’017 1.4%  Dollar 0.7704 1.2%  Öl 68.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156UBS24476758NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Lonza1384101Logitech2575132
Top News
OHB-Aktie verwirrt: Milliardenprojekt mit Rheinmetall - Anleger staunen über grosse Kursdiskrepanzen
Idorsia-Aktie gibt schlussendlich nach: Lizenzvereinbarung für Quviviq in Lateinamerika abgeschlossen
Lonza-Aktie rutscht letztlich auf rotes Terrain: Pharmazulieferer kehrt 2025 auf Wachstumskurs zurück
Logitech-Aktie mit Berg- und Talfahrt: Computerzubehörhersteller mit starkem dritten Quartal
Ausblick: MasterCard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 17:45:16

Burkhalter Gruppe übernimmt Enplan AG in Herisau (AR)

Burkhalter
140.47 CHF -0.37%
Kaufen Verkaufen

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Burkhalter Gruppe übernimmt Enplan AG in Herisau (AR)

28.01.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burkhalter Gruppe akquiriert das in Herisau (AR) ansässige Gebäudetechnikunternehmen Enplan AG. Enplan beschäftigt fünf Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 0.6 Mio.

Die Enplan AG ist seit 1984 erfolgreich im regionalen Markt tätig. Nun verkauft Olivier Wetli das auf Planungen für Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie effiziente Energiekonzepte spezialisierte Unternehmen an die Burkhalter Holding AG.

Die Enplan AG wird mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden und in St. Gallen ansässigen Längle & Staub GmbH fusioniert und neu als Enplan, Zweigniederlassung der Längle & Staub GmbH, am bisherigen Standort unter der Geschäftsleitung von Olivier Wetli weitergeführt. Verstärkt durch die Kompetenzen von Längle & Staub kann das Unternehmen künftig alle HLKS-Planungsdienstleistungen anbieten. Die Mitarbeitenden werden übernommen.

Die gezielte Akquisition weiterer Gebäudetechnikunternehmen zur Erweiterung der Marktanteile bleibt zentraler Bestandteil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Hohlstrasse 475
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2267616

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267616  28.01.2026 CET/CEST