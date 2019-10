Burkhalter Gruppe kauft Elektrotechnikunternehmen

Die Burkhalter Gruppe expandiert in St. Gallen: Sie kauft dort die Stampfl & Co. AG.

Das Unternehmen beschäftigt 23 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 3,3 Millionen Franken, wie Burkhalter am Dienstagabend in einem Communiqué bekannt gab.

Stampfl & Co biete seit 1976 vorwiegend klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen im regionalen Markt an. Durch den Kauf stehe das Unternehmen neu unter der Geschäftsführung von Thomas Baumann, der die ebenfalls in St. Gallen ansässige Baumann Electro AG leite. Alle Mitarbeitenden werden übernommen, wie es weiter hiess.

kw/pre

Zürich (awp)