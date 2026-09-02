Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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02.09.2026 17:45:05
Burkhalter Gruppe erwirbt AZ systems AG in Landquart (GR)
|
Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Die Burkhalter Gruppe erwirbt die AZ systems holding AG, Landquart (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, die auf Gebäudeautomation spezialisierte AZ systems AG mit Sitz in Landquart (GR). Die AZ systems AG beschäftigt zehn Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund CHF 1.5 Mio.
Die AZ systems AG ist eine ausgewiesene Spezialistin im Bereich Gebäudeautomation. Ihr Leistungsangebot umfasst Lösungen zur Steuerung, Regelung und Optimierung von Heizung, Lüftung, Klima, Beleuchtung und Beschattung. Mit diesen Kompetenzen ergänzt das Unternehmen die bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden Gruppengesellschaften im Kanton Graubünden ideal.
Der Verkauf erfolgt mit dem Ziel, die Leistungen der AZ systems AG innerhalb einer grösseren Gruppe gezielt weiterzuentwickeln und ihre Marktposition nachhaltig zu stärken. Corsin Alig und Martin Eckoff, die bisherigen Co-Geschäftsführer der AZ systems AG, werden das Unternehmen auch künftig gemeinsam als Co-Geschäftsleiter führen. Standort und Firmenname bleiben unverändert, sämtliche Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt.
Die gezielte Akquisition von Unternehmen im Bereich Gebäudetechnik bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Burkhalter Gruppe.
Kontakt:
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burkhalter Holding AG
|Flurstrasse 55
|8048 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.burkhalter.ch
|ISIN:
|CH0212255803
|Valorennummer:
|21225580
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2325182
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2325182 02.09.2026 CET/CEST
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Burkhalter am 02.09.2026
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