Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9331 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’189 0.2%  Bitcoin 71’624 1.6%  Dollar 0.8293 -0.2%  Öl 102.1 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
PolyPeptide-Aktie: Aktionäre entscheiden über Samsung-Übernahme
Citi hebt Ziel auf 113'000 US-Dollar: Wie viel Potenzial jetzt wirklich im Bitcoin steckt
OpenAI-Aktie voraus: Drei Mitarbeiter nach KI-Enthüllungen entlassen
SGS-Aktie: Mehrheit an US-Cybersicherheitsfirma Prescient Security übernommen
Suche...

Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 17:45:05

Burkhalter Gruppe akquiriert Plasco AG in Steg (VS)

Burkhalter
120.16 CHF -1.68%
Kaufen Verkaufen

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Burkhalter Gruppe akquiriert Plasco AG in Steg (VS)

01.10.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burkhalter Gruppe übernimmt die in Steg (VS) ansässige Plasco AG. Das Unternehmen beschäftigt rund 25 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 6.5 Mio.

Die Plasco AG behauptet sich seit über 20 Jahren erfolgreich im regionalen Markt und ist Spezialistin für Abdichtungen im Hoch-/Tiefbau und Tunnelbau. Im Zuge der Nachfolgeregelung verkaufen die bisherigen Inhaber das Unternehmen an die Burkhalter Holding AG. Das Unternehmen wird als eigenständige Gruppengesellschaft der Burkhalter Holding AG unter der bisherigen Leitung von Josef Pfammatter weitergeführt. Der Name Plasco AG bleibt erhalten, alle Mitarbeitenden werden übernommen.

Ein dauerhaft trockenes und gut abgedichtetes Bauwerk ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb technischer Gebäudeanlagen. Die Plasco AG ergänzt die Kompetenzen der Burkhalter Gruppe mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der Abdichtungssysteme.

Die gezielte Akquisition von Unternehmen im Bereich Gebäudetechnik bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Flurstrasse 55
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2408672

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2408672  01.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Burkhalter Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten