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Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

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23.06.2026 17:45:05

Burkhalter Group announces successful completion of capital increase

Burkhalter
154.52 CHF -1.04%
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Burkhalter Holding AG / Key word(s): Capital Increase
Burkhalter Group announces successful completion of capital increase

23-Jun-2026 / 17:45 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

As part of the acquisition of Progressio Holding Ltd liab Co, Tamins (GR), with its wholly-owned subsidiary anplaq ag, Tamins (GR), Burkhalter Holding Ltd implemented the capital increase intended for financing and issued new registered shares from the existing capital band.

When the purchase agreement was signed on 1 May 2026 to acquire all equity shares in Progressio Holding Ltd liab Co, Tamins (GR), with its wholly-owned subsidiary anplaq ag, Tamins (GR), the Burkhalter Group undertook to pay part of the purchase price in listed registered shares of Burkhalter Holding Ltd.

Burkhalter Holding Ltd has now successfully completed the corresponding capital increase by issuing 39,484 new registered shares with a par value of CHF 0.04 each from the existing capital band. The share capital of the company now amounts to CHF 426,464.56, divided into 10,661,614 registered shares with a par value of CHF 0.04 each.

The first day of trading for the new registered shares on the SIX Swiss Exchange is 24 June 2026.

Download media release as PDF here

Contact:
Burkhalter Holding Ltd
Elisabeth Dorigatti, Group Head of Sustainability and Investor Relations
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

Disclaimer
This media release contains forward-looking statements such as projections, forecasts and estimates. Such forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that may cause actual results, performance or events to differ materially from those anticipated in this media release. The forward-looking statements in this media release are based on Burkhalter Holding Ltd’s current opinions and assumptions. Burkhalter Holding Ltd assumes no obligation to update or supplement this media release. This media release is for information purposes only. It does not constitute an endorsement or offer of any kind nor is it an encouragement or advertisement to purchase shares in Burkhalter Holding Ltd in any jurisdiction. It is not classed as a prospectus in the sense of Art. 35 et seq. of the Federal Act on Financial Services (FinSA).


End of Inside Information
Language: English
Company: Burkhalter Holding AG
Flurstrasse 55
8048 Zürich
Switzerland
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valor: 21225580
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2351010

 
End of Announcement EQS News Service

2351010  23-Jun-2026 CET/CEST

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