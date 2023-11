Burkhalter-Bereichsleiter und früherer Poenina-CEO Christoph Arnold tritt zurück

Zürich (awp) - Beim Gebäudetechniker Burkhalter kommt es nach der Fusion mit Poenina zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Der bisherige Chef des Bereichs Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär (HLKS) und vor der Fusion CEO von Poenina, Christoph Arnold, tritt per Ende Dezember von seiner Funktion zurück.

Arnold werde die Geschäftsleitung "wie geplant" verlassen, teilte Burkhalter am Donnerstag mit. Eine Nachfolge ist derweil nicht geplant: Die Geschäftsleiter der HLKS-Gruppengesellschaften würden ab dem neuen Jahr direkt an den Gruppen-CEO Zeno Böhm berichten. Per 1. Januar 2024 werde auch die Burkhalter Services AG direkt dem CEO der Gruppe unterstellt und mittelfristig mit der Burkhalter Management AG an einem neuen Standort zusammengeführt, heisst es weiter.

Bis Juni 2024 werde Arnold der Geschäftsleitung weiterhin beratend zur Seite stehen. Diese bleibt laut der Mitteilung ansonsten unverändert.

ls/tv