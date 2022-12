Burkhalter-Aktie unbewegt: Burkhalter beendet Kapitalerhöhung erfolgreich - Finanzierung von Imwinkelried gesichert

Ein Teil des Kaufpreises musste in Aktien bezahlt werden, was eine Kapitalerhöhung notwendig machte.

Die entsprechende genehmigte Kapitalerhöhung sei durch die Ausgabe von gut 137'327 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,04 Franken nun abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Das Aktienkapital besteht neu aus 10'362'942 Namenaktien. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist der heutige Freitag.

Imwinkelried mit Sitz in Visp und einer Niederlassung in Burgdorf beschäftigt inklusive der Tochtergesellschaft exclean AG 72 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 21,5 Millionen Franken. Burkhalter übernimmt wie üblich bei Akquisitionen sämtliche Mitarbeitenden.

Burkhalter-Anteile kletterten an der SIX am Morgen noch in die Gewinnzone, zuletzt zeigen sich die Anteile aber unverändert bei 79,60 Franken.

cf/uh

Zürich (awp)