Burkhalter-Aktie mit Aufschlägen: Burkhalter schliesst Kapitalerhöhung zur Übernahme von Bötschi ab

Die Übernahme des in den Bereichen Sanitär, Heizung und Lüftung tätigen Familienunternehmens wurde Ende März angekündigt.

Burkhalter hatte sich verpflichtet, einen Teil des Kaufpreises in kotierten Namenaktien zu zahlen und zu diesem Zweck 47'682 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,04 Franken aus dem genehmigten Kapital ausgegeben.

Das Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich somit neu auf knapp 419'000 Franken, eingeteilt in rund 10,47 Millionen Namenaktien mit Nennwert von je 0,04 Franken. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange AG sei am heutigen 28. April 2023.

Die Aktie von Burkhalter gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,42 Prozent auf 96,00 CHF.

Zürich (awp)