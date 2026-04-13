Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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13.04.2026 11:06:30
Burkhalter-Aktie klettert: Steigerung des Umsatzes und Gewinns in 2025
Der Elektroinstallateur Burkhalter hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Bautätigkeit und gezielter Übernahmen mehr Umsatz und Gewinn gemacht.
Der Umsatz der Gruppe legte 2025 um 1,8 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken zu, wie Burkhalter am Montag mitteilte. Getrieben wurde das Wachstum unter anderem vom anhaltend hohen Bedarf an energetischen Sanierungen. Dazu kamen die Übernahmen von zwei kleineren Firmen.
Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 6,0 Prozent auf 73,8 Millionen Franken. Der Reingewinn stieg um 7,3 Prozent auf 61,3 Millionen Franken und der Gewinn pro Aktie um 7,2 Prozent auf 5,78 Franken. Grund für die Verbesserung waren laut Mitteilung Effizienzgewinne aus optimierten und digitalisierten Prozessen.
Optimistischer Ausblick
Die Aktionäre können sich nun erneut über eine höhere Dividende freuen: Geplant ist eine Ausschüttung von 5,20 Franken nach 4,85 Franken im Vorjahr. Die Ausschüttung soll je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und aus den Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgen.
Damit hat der Elektroinstallateur in etwa wie von Analysten erwartet abgeschnitten.
Mit Blick nach vorn äussert sich das Management zuversichtlich. Burkhalter will den Gewinn pro Aktie auch im laufenden Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr moderat steigern. So werden etwa Effizienzgewinne durch die Integration der HLKS-Gruppengesellschaften auf ein gemeinsames ERP-System erwartet, die im laufenden Jahr abgeschlossen werden soll.
"Gestützt durch die Fortführung des Gebäudeprogramms des Bundes sowie die weiterhin hohe Bautätigkeit bleibt die Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen ungebrochen stark", heisst es. Schub dürfte zudem der angenommene Bundesratsbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften geben.
Die Burkhalter-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 4,50 Prozent auf 176,40 Franken.
ls/hr
Zürich (awp)
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