Burkhalter-Aktie im Plus: Burkhalter übertrifft beim Ertrag erstmals Milliardengrenze - Gewinn gestiegen

Die Übernahme fand Mitte 2022 statt und ist somit im Geschäftsjahr 2023 zum ersten Mal vollständig berücksichtig. Der Umsatz legte entsprechend auf 1,13 Milliarden Franken von 801 Millionen im Vorjahr zu, wie Burkhalter am Montag mitteilte.

Der EBIT stieg auf 65 Millionen von 48 Millionen und der Reingewinn auf 52 Millionen von 39 Millionen. Der Gewinn pro Aktie legte um 4,7 Prozent zu auf 4,73 Franken. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen war eine moderate Steigerung in Aussicht gestellt worden.

Mehr Dividende

Die Aktionäre können sich in der Folge über eine höhere Dividende von 4,45 Franken nach 4,25 Franken im Jahr davor freuen. Sie soll je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und den Kapitalreserven ausgeschüttet werden.

Mit den vorgelegten Zahlen hat das Unternehmen die Prognosen von ZKB und Research Partners erfüllt, teilweise sogar übertroffen.

Die Steigerung des Gewinns pro Aktie sei unter anderem auf die wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen und auf verbesserte Prozessabläufe zurückzuführen, so Burkhalter. Stark gestiegene Materialeinkaufspreise und generelle Kostenerhöhungen seien durch Effizienzsteigerungen und Preisanpassungen kompensiert worden. Die Materialverfügbarkeit habe sich mehrheitlich normalisiert.

Übernahmen bleiben strategisch

Die Gruppe tätigte 2023 sechs weitere Akquisitionen. Durch den Kauf anderer Gebäudetechnikunternehmen zusätzliche Marktanteile zu gewinnen, bleibe weiterhin Teil der Strategie von Burkhalter.

Im laufenden Jahr 2024 will die Gesellschaft den Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr erneut moderat steigern. Durch den bestehenden Sanierungsbedarf in Bezug auf Energieeffizienz sowie eine ausserordentlich hohe Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen sieht das Management weiteres Wachstumspotenzial.

Derweil werden - wie angekündigt - die Service- und Dienstleistungsorganisationen Burkhalter Management AG (Elektro) und Burkhalter Services AG (HLKS) im Sommer 2024 zu einem Unternehmen zusammengeführt. Dieses wird alle Gruppengesellschaften sowie die Burkhalter Holding AG betreuen.

Die Burkhalter-Aktie notiert am Montag im Handel an der SIX zeitweise 0,1 Prozent höher bei 97,10 Franken.

ys/uh

Zürich (awp)