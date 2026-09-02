Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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02.09.2026 20:29:00
Burkhalter-Aktie im Blick: Übernahme von AZ Systems in Landquart
Burkhalter übernimmt die AZ Systems Holding in Landquart.
Das Unternehmen beschäftigt zehn Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 1,5 Millionen Franken, wie Burkhalter am Mittwoch mitteilte. Mit der Übernahme will der Installationsdienstleister sein Angebot in Graubünden ergänzen und die Marktposition von AZ Systems stärken.
Die bisherigen Co-Geschäftsführer Corsin Alig und Martin Eckoff führen das Unternehmen weiter. Standort, Firmenname und Arbeitsplätze bleiben erhalten.
Angaben zum Kaufpreis machte die Gruppe nicht.
awp-robot/mk
Zürich (awp)
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