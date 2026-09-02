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Deal 02.09.2026 20:29:00

Burkhalter-Aktie im Blick: Übernahme von AZ Systems in Landquart

Burkhalter-Aktie im Blick: Übernahme von AZ Systems in Landquart

Burkhalter übernimmt die AZ Systems Holding in Landquart.

Burkhalter
130.64 CHF 0.32%
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AZ Systems ist auf Gebäudeautomation spezialisiert und bietet laut einer Mitteilung vom Mittwoch Lösungen für die Steuerung und Optimierung von Heizung, Lüftung, Klima, Licht und Beschattung an.

Das Unternehmen beschäftigt zehn Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 1,5 Millionen Franken, wie Burkhalter am Mittwoch mitteilte. Mit der Übernahme will der Installationsdienstleister sein Angebot in Graubünden ergänzen und die Marktposition von AZ Systems stärken.

Die bisherigen Co-Geschäftsführer Corsin Alig und Martin Eckoff führen das Unternehmen weiter. Standort, Firmenname und Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Angaben zum Kaufpreis machte die Gruppe nicht.

awp-robot/mk

Zürich (awp)

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