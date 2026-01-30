Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
30.01.2026 09:42:00
Burkhalter-Aktie gefragt: Übernahme von Elektro Gasser AG in Lalden
Die Burkhalter Gruppe übernimmt die in Lalden im Oberwallis ansässige Elektro Gasser AG.
BurkhalterDas Unternehmen mit sieben Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von rund 2 Millionen Franken ist seit 1991 in den Bereichen Elektro- und Telekommunikation (ICT) tätig.
142.22 CHF 1.35%
Die Elektro Gasser wird schrittweise in die zur Burkhalter Gruppe gehörende TZ Stromag integriert. Am bisherigen Standort entsteht eine Zweigniederlassung unter dem Namen Gasser Elektro ICT, während die Elektro Gasser AG bis auf Weiteres als eigenständiges Unternehmen weitergeführt wird.
Alle Mitarbeitenden werden übernommen.Im Schweizer Handel steigt die Burkhalter-Aktie zeitweise um 1,14 Prozent auf 142,00 Franken.
awp-robot/
Zürich (awp)
Bildquelle: Keystone
