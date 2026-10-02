Burkhalter-Aktie fester: Übernahme der Abdichtungsspezialistin Plasco

Plasco ist auf Abdichtungen im Hochbau, Tiefbau und Tunnelbau spezialisiert. Die bisherigen Eigentümer verkaufen das Unternehmen im Rahmen der Nachfolgeregelung.

Plasco soll innerhalb der Gruppe als eigenständige Gesellschaft unter der bisherigen Leitung von Josef Pfammatter weitergeführt werden. Der Firmenname bleibt bestehen und alle Mitarbeitenden werden übernommen.

Mit der Übernahme ergänzt der Installationsdienstleister sein Angebot um Know-how bei Abdichtungssystemen. Der Zukauf ist Teil der Wachstumsstrategie von Burkhalter im Bereich Gebäudetechnik.

An der SIX zeigt sich die Burkhalter-Aktie zeitweise 0,66 Prozent stärker bei 122,40 Franken.

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Zürich (awp)