Burkhalter-Aktie etwas fester: Burkhalter will Angestellte von finanziell klammer Basler Firma übernehmen

Der Elektroinstallateur Burkhalter will rund 175 Mitarbeiter der Basler Firma Elektrizitäts AG EAGB übernehmen und gründet dafür eine Auffanggesellschaft.

Die Gesellschaft, welche heute rund 190 Mitarbeiter hat, befindet sich in provisorischer Nachlassstundung.

Die Pläne seien mit dem eingesetzten Sachwalter vorbesprochen worden, teilte die Burkhalter-Gruppe am Mittwochabend mit. Ob sie wie geplant umgesetzt werden könnten, werde voraussichtlich am 4. Dezember vom Nachlassrichter entschieden. Teil des Deals sei es auch, dass Burkhalter die November-Löhne und die laufenden Aufträge übernehme. Die übernommenen Mitarbeiter sollten zudem am gleichen Standort weiterbeschäftigt werden.

Geschäftsleiter der Firma soll laut den Angaben Norbert Höferlin werden, der seit 2018 für Elektrizitäts AG EABG tätig ist.

Im Zürcher Handel gewinnen die Burkhalter-Titel zeitweise 0,15 Prozent auf 64,80 Franken.

rw/pre

Zürich (awp)