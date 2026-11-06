Burjeel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Burjeel veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 AED. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.030 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.53 Milliarden AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.42 Milliarden AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch