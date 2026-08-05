Burger King India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Burger King India hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.45 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.720 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.23 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Burger King India einen Umsatz von 6.98 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0.467 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 7.93 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch