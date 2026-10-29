Burgan Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Burgan Bank äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat Burgan Bank im vergangenen Quartal 198.4 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Burgan Bank 190.6 Millionen KWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch