Burford Capital Aktie 57619520 / GG00BMGYLN96
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.09.2026 08:42:48
Burford Capital: Very Few Large Patent Verdicts Survive Post-verdict Process Intact
(RTTNews) - Burford Capital Limited (BUR, BUR.L) issued a statement regarding the verdict, in a case captioned Taction Technology, Inc. v. Apple Inc., which represents one of the largest patent verdicts in U.S. history. On September 25, a jury in a case in which Burford has a financial entitlement awarded $5.7 billion in damages to the plaintiff. If the verdict amount were paid, as is, Burford's entitlement would be $1.4 billion, split roughly equally between Burford's balance sheet and its investment funds. Burford said the issuance of the jury verdict does not represent a final judgment or cash proceeds received by Burford. The company noted that very few large patent verdicts survive the post-verdict process intact, and that process will unfold over a considerable period of time.
The case remains subject to significant litigation and collection risks, including potential post-trial and appellate proceedings.
At last close on LSE, Burford Capital shares were trading at 276.20 pence.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Burford Capital Limited Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Burford Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Burford Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Burford Capital Limited Registered Shs
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor höherem Handelsstart -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag etwas fester starten. Der deutsche Aktienmarkt wird dagegen kaum verändert erwartet. An den Börsen in Asien zeigt sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.