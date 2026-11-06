Burford Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Burford Capital hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.10 USD. Im letzten Jahr hatte Burford Capital einen Gewinn von -0.090 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 141.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch