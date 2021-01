Bureau Veritas élargit ses activités de certification des aliments au Canada grâce à l'acquisition des services de vérification de la salubrité des aliments d'Orion

NEW YORK, 21 janvier 2021 /CNW/ - Bureau Veritas a annoncé aujourd'hui l'acquisition des activités canadiennes de vérification de la salubrité des aliments d'Orion Assessment Services International Inc, une entreprise établie à Toronto, en Ontario. Orion offre les meilleurs services de certification alimentaire de sa catégorie aux fabricants de produits alimentaires du Canada.

Cette acquisition commerciale stratégique donne aux clients des services de salubrité des aliments d'Orion un accès à une gamme plus vaste de services certifiés et non accrédités par l'IMSA de Bureau Veritas, tout en garantissant le maintien d'un service de vérification de la salubrité des aliments de qualité supérieure auquel ils s'attendent de la part d'Orion. Pour Bureau Veritas, les activités de vérification de la salubrité des aliments d'Orion servent de plateforme pour accroître sa présence au Canada dans le domaine de la certification des aliments et renforcent sa position aux États-Unis en matière de vérification de la salubrité des aliments afin de fournir une solution complète aux fabricants d'aliments nord-américains. L'expansion géographique de ses activités de certification des aliments au Canada améliore également les capacités de laboratoire d'analyse des aliments de pointe de Bureau Veritas au pays.

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de travailler avec l'équipe d'Orion pour assurer la prestation continue d'un service de référence aux clients exceptionnels d'Orion en matière de salubrité des aliments. L'accent que met Orion sur une approche axée sur les clients de services de certification alimentaire nous a aidés à bâtir une entreprise prospère et nous a permis de trouver facilement un terrain d'entente. Cette acquisition stratégique confirme notre engagement à devenir un fournisseur de services complets de vérification de la salubrité des aliments au Canada et partout en Amérique du Nord. » - Waylon Sharp, vice-président et chef d'exploitation - secteur agroalimentaire, Amérique du Nord.

Mark Curtis, PDG d'Orion, a déclaré : « Bureau Veritas a été le partenaire parfait pour réaliser cette importante transition pour nos clients. Nous croyons fermement que l'accent mis par Bureau Veritas sur la salubrité des aliments, son engagement envers le service à la clientèle et sa portée mondiale seront des atouts considérables pour nos clients, aujourd'hui et à l'avenir. »

