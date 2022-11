Burckhardt setzt sich CO2-Reduktionsziele

Winterthur (awp) - Burckhardt Compression hat sich neue CO2-Reduktionsziele gesetzt. In den kommenden fünf Jahren will der Industriekonzern seine Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren.

Dies geht aus dem neuen Mittelfristplan hervor, den das Unternehmen am Dienstag veröffentlicht hat. Konkret will Burckhardt Compression seine CO2-Intensität in den nächsten fünf Jahren um 50 Prozent reduzieren. Bis 2035 peilt das Unternehmen im Betrieb (Scope 1 und 2) ein Netto-Null-Ziel an.

