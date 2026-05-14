|Akquisition in Italien
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14.05.2026 11:14:00
Burckhardt Compression übernimmt italienischen Kompressorenhersteller
Burckhardt Compression kauft den italienischen Kompressorenhersteller Fornovo Gas.
Fornovo Gas mache mit rund 120 Mitarbeitern einen Umsatz im zweistelligen Millionen-Franken-Bereich, teilte Burckhardt Compression am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Die Profitabilität der 1969 gegründeten Firma sei mit jener von Burckhardt Compression vergleichbar. Der Schweizer Konzern erzielte zuletzt eine Betriebsgewinnmarge (EBIT) von 12,7 Prozent. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Fornovo Gas fokussiere sich auf mittelgrosse Kolbenkompressoren und habe in Europa eine starke Marktposition aufgebaut, hiess es weiter. Fornovo Gas bringe eine ausgeprägte technische Expertise, eine komplementäre Produktlinie zum Portfolio von Burckhardt Compression sowie langjährige Kundenbeziehungen mit.
"Diese Akquisition ergänzt unser aktuelles Angebot und erweitert unsere Abdeckung von Biogasanwendungen in Europa. Zudem schafft sie eine globale Plattform, um unser Geschäft mit konfigurierbaren Kompressoren im mittleren Leistungsbereich weiter auszubauen", schrieb Burckhardt Compression.
Der Abschluss der Akquisition werde innerhalb der kommenden zwei Monate erwartet. Weitere Details zur Übernahme will das Unternehmen an der Jahresmedien- und Analystenkonferenz am 4. Juni bekannt geben.
Die Aktie von Burckhardt Compression hatte am Vortag an der SIX 0,78 Prozent fester bei 520 CHF geschlossen.
>Winterthur (awp)
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