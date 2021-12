Winterthur (awp) - Das Industrieunternehmen Burckhardt Compression kauft die Firma Mark van Schaick BV mit Sitz in Rotterdam. Die Gesellschaft habe zuletzt mit 27 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 9 Millionen Franken erzielt, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Mit dem Zukauf werde das Servicegeschäft in der maritimen und petrochemischen Industrie gestärkt, so der Kolbenkompressorenhersteller weiter. Das Unternehmen verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der mechanischen Bearbeitung und sei führend im Service und bei komplexen Reparaturen, beispielsweise an Kurbelwellen.

Über den Kaufpreis wurde laut den Angaben Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion werde innerhalb der nächsten Wochen erwartet.

