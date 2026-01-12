Burckhardt Compression ernennt Martin Zingg zum neuen Chef der Services Division

Winterthur (awp) - Bei Burckhardt Compression kommt es zu eine Wechsel an der Spitze der Division Services. Per 1. April 2026 übernimmt Martin Zingg die Position des Präsidenten der Division. Gleichzeitig wird er Mitglied des Executive Managements.

Der bisherige Leiter der Division, Rainer Duebi, gibt seine Funktion ab, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Er wird allerdings weiterhin für Burckhardt Compression tätig bleiben, wobei seine neue Funktion zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden soll.

Zingg verfügt laut den Angaben über mehr als zwei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung in industriellen Services und Energielösungen. Zuletzt war er Präsident & Group CEO bei Leister, einem internationalen Technologieunternehmen mit Hauptsitz in der Zentralschweiz.

