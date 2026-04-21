Burckhardt Compression-Aktie trotzdem tiefer: Mehrere Aufträge für LNG-Terminals in Asien erhalten

Burckhardt Compression hat mehrere Aufträge zur Lieferung von Kompressorlösungen für LNG-Terminals in Thailand und Taiwan erhalten. Insgesamt liefert das Winterthurer Unternehmen acht Laby-Kompressoren für Boil-off-Gas-Anwendungen und eine Einheit für den Mindestförderdienst.

Die Anlagen sollen eine sichere, effiziente und emissionsarme LNG-Handhabung in der Region unterstützen, wie das Industrieunternehmen am Dienstag mitteilte. Mit den neuen Aufträgen werde die Position im asiatisch-pazifischen Markt gestärkt. Angaben zum Auftragswert wurden keine gemacht.

Im SIX-Handel am Dienstag verharrt die Burckhardt-Aktie zeitweise auf Vortagesniveau bei 533,00 CHF.

cf/uh

Winterthur (awp)