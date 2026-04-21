|Volle Auftragsbücher
|
21.04.2026 16:11:00
Burckhardt Compression-Aktie trotzdem tiefer: Mehrere Aufträge für LNG-Terminals in Asien erhalten
Der Winterthurer Konzern vermeldet mehrere neue Aufträge in Asien.
Die Anlagen sollen eine sichere, effiziente und emissionsarme LNG-Handhabung in der Region unterstützen, wie das Industrieunternehmen am Dienstag mitteilte. Mit den neuen Aufträgen werde die Position im asiatisch-pazifischen Markt gestärkt. Angaben zum Auftragswert wurden keine gemacht.Im SIX-Handel am Dienstag verharrt die Burckhardt-Aktie zeitweise auf Vortagesniveau bei 533,00 CHF.
cf/uh
Winterthur (awp)
Weitere Links:
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg bleibt im Fokus: SMI leichter -- DAX fällt an Nulllinie zurück -- Wall Street startet etwas fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Dienstagshandel abwärts, wohingegen der deutsche Leitindex anzieht. An der Wall Street geht es leicht aufwärts. Die Börsen in Fernost zogen am Dienstag an.