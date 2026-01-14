|
14.01.2026 15:27:36
Burckhardt baut in Winterthur 68 Stellen ab
Winterthur (awp) - Der Industriekonzern Burckhardt Compression hat den im November angekündigten Stellenabbau konkretisiert. 68 Jobs fallen weg, wie das Unternehmen am Mittwoch einen Bericht des Winterthurer "Landboten" bestätigte.
Laut einer Sprecherin handelt es sich bei den betroffenen Jobs um administrative Aufgaben. 14 Kündigungen seien allerdings noch nicht ausgesprochen worden. Sie seien aufgeschoben worden, weil es sich um sehr spezifische Funktionen handle.
Das Unternehmen hatte im November den Stellenabbau mit einer verschärften Wettbewerbssituation infolge des starken Frankens begründet. Damals war von einigen Dutzend Stellen die Rede gewesen.
Die Arbeiten werden nun teilweise nach Indien verlagert. Finanzchef Rolf Brändli hatte im November jedoch betont: "Winterthur bleibt aber der zentrale Standort des Unternehmens."
rw/cg
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI erklimmt neuen Rekord -- DAX leichter -- Wall Street eröffnet schwächer -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich höher -- Nikkei erstmals über 54'000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt notiert zur Wochenmitte im Plus. Der DAX verbucht derweil moderate Verluste. Die Wall Street startet tiefer in den Handelstag. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.