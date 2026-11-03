Burckhardt-Aktien schiessen nach H1-Zahlen nach oben

Zürich (awp) - Die Aktien von Burckhardt Compression befinden sich am Dienstag im frühen Handel im Höhenflug. Der Kolbenkompressoren-Hersteller hat mit den H1-Zahlen 2026/27 die Erwartungen übertroffen. Vor allem die überraschende Rückkehr zum Wachstum beim Bestellungseingang sorgt bei Analysten für Erleichterung.

Gegen 9.35 Uhr legen die Papiere in einem negativen Gesamtmarkt um 9,7 Prozent auf 521 Franken zu. Im bisherigen Jahresverlauf hatten die Titel allerdings gut 13 Prozent verloren.

Die Analysten zeigen sich insbesondere vom Bestellungseingang positiv überrascht. Nach dem deutlichen Rückgang im vergangenen Geschäftsjahr war mit einer weiteren Abschwächung gerechnet worden. Stattdessen legten die Bestellungen wieder zu und übertrafen die Markterwartungen deutlich. Auch Umsatz und operatives Ergebnis fielen besser aus als prognostiziert.

Die ZKB spricht von einem klar positiven Signal für die Anlegerstimmung. Sie rechnet damit, dass die Marktschätzungen für das laufende Geschäftsjahr um rund 10 Prozent angehoben werden. Auch die Bewertung der Aktie erscheint den Experten im historischen Vergleich günstig.

Vontobel hebt derweil die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens im schwierigen Marktumfeld hervor. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und Verzögerungen bei Projekten hielten sich die Bestellungen und Margen gut. Eine breitere Erholung der Nachfrage hänge allerdings von einer Normalisierung der Rohstoffversorgung ab.

Etwas zurückhaltender äussert sich die UBS. Da die bisherigen Marktschätzungen bereits in der oberen Hälfte der bestätigten Jahresprognose lägen, sei das Potenzial für weitere Gewinnschätzungserhöhungen begrenzt.

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