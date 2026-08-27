Burckhardt-Aktie stärker: Grossauftrag in Brasilien

Der Kompressorenhersteller liefert sechs PL2-Kompressorpakete und zugehörige Dienstleistungen für das Grossprojekt von Petrobras.

Die Anlagen werden in der Gasverarbeitung sowie in neuen Raffinerie- und Schmierstoffeinheiten eingesetzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Burckhardt-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,39 Prozent höher bei 517 Franken.

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Winterthur (awp)