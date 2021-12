Burckhardt-Aktie stark: Burckhardt Compression kauft kleine holländische Firma - Auftrag für Grossanlage in China

Die Gesellschaft habe zuletzt mit 27 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 9 Millionen Franken erzielt, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Mit dem Zukauf werde das Servicegeschäft in der maritimen und petrochemischen Industrie gestärkt, so der Kolbenkompressorenhersteller Burckhardt Compression weiter. Das Unternehmen verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der mechanischen Bearbeitung und sei führend im Service und bei komplexen Reparaturen, beispielsweise an Kurbelwellen.

Über den Kaufpreis wurde laut den Angaben Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion werde innerhalb der nächsten Wochen erwartet.

Burckhardt erhält erneut Auftrag für Grossanlage in China

Burckhardt Compression hat mit der chinesischen Jiangsu Hongjing New Material einen Vertrag für die Ausrüstung einer Grossanlage mit Hyper-Kompressoren unterzeichnet. Burckhardt soll drei Produktionslinien mit drei Booster-Primary- und drei Hyper-Kompressoren ausstatten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Es handelt sich bereits um die zweite Ausbaustufe der Fabrik, zu der Burckhardt Kompressoren beisteuert.

Die petrochemische Grossanlage, die sich derzeit im chinesischen Lianyungang im Bau befindet, wird später eine Produktion von 600 Kilotonnen Ethylen-Vinylacetat-Copolymere (EVA) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) pro Jahr erreichen. Diese Stoffe werden für Folien, Elektrokabel oder Bodenbeläge gebraucht und ihre Herstellung ist laut der Mitteilung sehr anspruchsvoll.

Die von Burckhardt gelieferten Hochdruck-Kolbenmaschinen, die als Schlüsselkomponenten für die Herstellung von EVA und LDPE gebraucht werden, verdichten das Ethylen mit einem Enddruck von bis zu 3500 bar.

Die Grossanlage werde dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach EVA-Polymeren in China zu decken. Laut der Mitteilung wächst sie durch die Umstellung von der traditionellen kohlenwasserstoffbasierten Energieproduktion auf erneuerbare Energien.

Die Burckhardt-Aktie gewinnt derzeit 1,21 Prozent auf 418,00 Franken.

Winterthur (awp)