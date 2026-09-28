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28.09.2026 16:34:37
Burckhardt-Aktie stabil: Konzern liefert Kompressoren für Gasturbinen-Prüfstand
Burckhardt hat von MTU Maintenance Berlin-Brandenburg den Auftrag zur Lieferung von zwei Hochgeschwindigkeits-Kompressorlösungen für einen Gasturbinen-Prüfstand in Ludwigsfelde erhalten.
Die Prüfanlage wird derzeit mit Erdgas betrieben und für einen künftigen Betrieb mit bis zu 25 Prozent Wasserstoffanteil vorbereitet, wie Burckhardt in einem Communiqué vom Montag schrieb.
Die Burckhardt-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise stabil bei 478,5 Franken.
awp-robot/rw
Winterthur (awp)
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