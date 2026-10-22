Burckhardt-Aktie schwächelt trotzdem: Strategischer Erfolg mit H2-Kompressoren für die Halbleiterbranche

Die Anlagen werden für Wasserstoffanwendungen in der Halbleiterindustrie in Taiwan und Korea eingesetzt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Das Winterthurer Unternehmen stärke damit seine Position in der Wasserstoffverdichtung und erschliesse einen neuen Markt. Der Bedarf an ultrareinen Prozessgasen steige mit dem Ausbau der weltweiten Halbleiterproduktion. Zur Auftragshöhe wurden keine Angaben gemacht.

Für die Burckhardt-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise um 0,73 Prozent nach unten auf 478 Franken.

awp-robot/dm

Winterthur (awp)