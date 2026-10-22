|Neugeschäft
|
22.10.2026 11:27:36
Burckhardt-Aktie schwächelt trotzdem: Strategischer Erfolg mit H2-Kompressoren für die Halbleiterbranche
Burckhardt hat über seine Tochtergesellschaft Shenyang Yuanda mehrere Aufträge für Membrankompressoreinheiten erhalten.
Das Winterthurer Unternehmen stärke damit seine Position in der Wasserstoffverdichtung und erschliesse einen neuen Markt. Der Bedarf an ultrareinen Prozessgasen steige mit dem Ausbau der weltweiten Halbleiterproduktion. Zur Auftragshöhe wurden keine Angaben gemacht.
Für die Burckhardt-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise um 0,73 Prozent nach unten auf 478 Franken.
awp-robot/dm
Winterthur (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Burckhardt Compression am 22.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.