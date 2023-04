Burckhardt-Aktie mit Verlusten: MBO-Aktionärsgruppe verringert Anteil an Burckhardt weiter

Ihr Anteil beträgt nun noch 9,97 Prozent, wie Burckhardt am Mittwoch mitteilte. Vor Jahren hatte die Gruppe noch über 15 Prozent gehalten.

Im Laufe der Jahre habe die MBO-Aktionärsgruppe ihren Aktionärsbindungsvertrag zwar regelmässig erneuert, so das Communiqué. Zuletzt sei dies 2020 geschehen. Es seien aber Mitglieder in der Zwischenzeit aus der Geschäftsleitung und aus dem Verwaltungsrat des Unternehmens ausgeschieden. Damit sei der Anteil der Gruppe am Unternehmen in den letzten 16 Jahren schrittweise gesunken.

An der SIX gibt die Burckhardt-Aktie am Mittwoch zeitweise um 1,10 Prozent auf 541,00 Franken nach.

