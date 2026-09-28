Burckhardt-Aktie: Konzern liefert Kompressoren für Gasturbinen-Prüfstand

Die Kompressoren sind speziell für die hohen Anforderungen der Leistungstests von industriellen Gasturbinen entwickelt worden.

Die Prüfanlage wird derzeit mit Erdgas betrieben und für einen künftigen Betrieb mit bis zu 25 Prozent Wasserstoffanteil vorbereitet, wie Burckhardt in einem Communiqué vom Montag schrieb.

awp-robot/rw

Winterthur (awp)