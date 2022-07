Burckhardt-Aktie: GV stimmt Erhöhung des genehmigten Kapitals zu

Sie hiessen unter anderem auch die Schaffung von genehmigtem Kapital gut.

Die Generalversammlung fand am Hauptsitz der Gesellschaft in Winterthur ohne physische Präsenz der Aktionäre statt. Dabei wurde im Gegensatz zum Vorjahr auch die Schaffung von genehmigtem Kapital in der Höhe von 10 Prozent des Aktienkapitals genehmigt, wie Burckhardt am Freitag mitteilte. Dieses Traktandum war im Vorjahr noch gescheitert, weil die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht worden war.

Die GV stimmte zudem der um 15,4 Prozent auf 7,50 Franken je Aktie erhöhten Dividende zu. Mariateresa Vacalli wurde als neues unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.

An der Generalversammlung waren insgesamt 2'308'562 stimmberechtigte Namenaktien und somit 85,69 Prozent des im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktienkapitals vertreten.

