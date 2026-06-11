Burckhardt-Aktie fällt: Konzern erhält Auftrag für nachhaltige Flugkraftstoff-Anlage

Die Anlage in Delfzijl soll jährlich 100'000 Tonnen nachhaltigen Flugkraftstoff produzieren.

Die Kompressoren des Winterthurer Unternehmens seien zentral für die Wasserstoffversorgung der Anlage, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Laut Burckhardt Compression ist es die erste neu gebaute Anlage in Europa, die ausschliesslich nachhaltigen Flugtreibstoff herstellt und nicht gleichzeitig andere Treibstoffe produziert. Finanzielle Details zum Auftrag macht das Unternehmen nicht bekannt.

Die Burckhardt-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,09 Prozent schwächer bei 452,00 Franken.

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Winterthur (awp)