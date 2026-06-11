|Erste Produktionsanlage
|
11.06.2026 11:05:36
Burckhardt-Aktie fällt: Konzern erhält Auftrag für nachhaltige Flugkraftstoff-Anlage
Burckhardt Compression hat von Technip Energies einen Auftrag zur Lieferung von sieben Kompressoren für die erste Produktionsanlage für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) von SkyNRG in den Niederlanden erhalten.
Die Kompressoren des Winterthurer Unternehmens seien zentral für die Wasserstoffversorgung der Anlage, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Laut Burckhardt Compression ist es die erste neu gebaute Anlage in Europa, die ausschliesslich nachhaltigen Flugtreibstoff herstellt und nicht gleichzeitig andere Treibstoffe produziert. Finanzielle Details zum Auftrag macht das Unternehmen nicht bekannt.
Die Burckhardt-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,09 Prozent schwächer bei 452,00 Franken.
awp-robot/yz/to
Winterthur (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Burckhardt Compression AG
|
10.06.26
|SPI-Papier Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Börse Zürich in Grün: SPI am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: So performt der SPI am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Burckhardt-Aktie sackt deutlich ab: Mittelfristziele wegen Auftragseinbruch verschoben (AWP)
|
04.06.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
04.06.26
|SPI aktuell: SPI freundlich (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Börse Zürich: SPI im Plus (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Markt: Burckhardt Compression-Aktien stürzen nach schwachem Auftragseingang ab (AWP)
Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall
Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Angriffe auf Iran: SMI im Plus -- DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notiert dagegen kaum verändert. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.