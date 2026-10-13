Burckhardt-Aktie: Daniel Meier zum Leiter der Systems Division berufen

Der Burckhardt-Verwaltungsrat hat Daniel Meier per 1. November 2026 zu seinem Nachfolger ernannt. Meier wird ebenfalls Mitglied der Konzernleitung.

Meier arbeitet seit 19 Jahren für den Kompressorenhersteller. Derzeit ist er als Vice President für die Region EMEA in der Systems Division tätig. Zuvor leitete er im Bereich Systems Division das Compressor Engineering & Manufacturing sowie die globale Lieferkette. Brautschs Abgang erfolgt laut dem Industrieunternehmen im Rahmen der Nachfolgeplanung.

awp-robot/hr

Winterthur (awp)