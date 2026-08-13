Burcelik Vana Sanayi Ve Ticaret legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Burcelik Vana Sanayi Ve Ticaret hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.23 TRY. Ein Jahr zuvor waren -1.280 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.9 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 379.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.5 Millionen TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch