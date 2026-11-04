Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2.33 SAR gegenüber 2.44 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.84 Milliarden SAR im Vergleich zu 5.26 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch