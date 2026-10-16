BUNKYODO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BUNKYODO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4.200 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BUNKYODO 3.26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.27 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0.920 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei BUNKYODO ein Gewinn pro Aktie von -3.570 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 14.55 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14.46 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch