Bunker Hill Mining lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.11 CAD gegenüber -1.450 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch