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29.10.2026 11:53:16
Bunge Global Q3 Net Income Surges; Backs 2026 Earnings Guidance
(RTTNews) - Bunge Global SA (BG), an agribusiness, food processing, and grain trading company, on Thursday reported a surge in net income for the third quarter of fiscal 2026.
For the three-month period to September 30, the company posted a net income of $318 million, or $1.64 per share, compared with $166 million, or $0.84 per share in the same period last year. Excluding items, income was $496 million, or $2.56 per share, compared with $450 million, or $2.27 per share in the prior year.
Total EBIT increased to $667 million from $403 million in the previous year. The company recorded net sales of $23.804 billion, up from $22.155 billion a year ago.
Looking ahead, citing its third-quarter results, the current margin, macro environment, and forward curves, the company has reaffirmed its annual earnings guidance.
For fiscal 2026, Bunge still expects adjusted income of $9.25 to $9.75 per share. For fiscal 2025, the food company had recorded an adjusted profit of $7.57 per share.
For fiscal 2026, the company projects its capital expenditures toward the higher end of the $1.5 billion to $1.7 billion range. Bunge also anticipates depreciation and amortization of around $975 million.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Bunge Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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