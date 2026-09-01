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01.09.2026 17:08:52

Bundeswehr zertifiziert Lufthansa Technical Training für Militärwartung

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Das Luftfahrtamt der Bundeswehr hat Lufthansa Technical Training (LTT) als Ausbildungsorganisation nach dem Militärluftfahrt-Standard "DEMAR 147", wie die Lufthansa-Tochter mitteilte. Das Unternehmen darf damit erstmals technisches Personal für die Instandhaltung militärischer Luftfahrzeuge qualifizieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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