Bundestag stimmt leichterem Zugang zu Kinderzuschlag zu

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat am Mittwoch für Familien mit Verdienstausfällen einen erleichterten Zugang zum Kinderzuschlag beschlossen. Die zusätzliche Hilfe ist Teil eines in seinem Umfang historischen Rettungspakets, mit dem der Bund Bürger und Unternehmen vor den wirtschaftlichen Schäden der Corona-Pandemie schützen will.

Ab April sollen diese Familien leichter an den "Notfall-KiZ" kommen, bei dem pro Kind monatlich bis zu 185 Euro zusätzlich gezahlt werden. Die Familien müssen ihr Einkommen lediglich für den letzten Monat vor Antragsstellung nachweisen und nicht das Durchschnittseinkommen der vergangen sechs Monate. Bislang haben rund zwei Millionen Familien mit niedrigem Einkommen Anspruch auf den "Notfall-KiZ". Der erleichterte Zugang ist zunächst bis Ende September befristet.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will mit den zusätzlichen Geldern einen "Schutzschild" für jene Familien schaffen, die unter den Corona-Folgen leiden. Denn für viele Familien im Land seien Verdienstausfälle derzeit eine existenzielle Sorge, so Giffey.

Auch die Union steht hinter den zusätzlichen Hilfen. "In Not und Sorge brauchen wir starke Familien. Die Bewältigung der Pandemie mit allen Auswirkungen bedarf familiärer Sicherheit", erklärte der familienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg.

