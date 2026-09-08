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08.09.2026 11:15:36
Bundesstrafgericht: Pierre Mirabaud erhält zweijährige bedingte Freiheitsstrafe
Bellinzona (awp/sda) - Das Bundesstrafgericht hat Pierre Mirabaud der Bestechung fremder Amtsträger und der Geldwäscherei schuldig gesprochen. Der Ex-Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren.
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
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Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.