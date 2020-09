Bundesregierung will russische Note zu Nawalny beantworten

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will Moskau im Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny weitere Informationen zukommen lassen. Hintergrund ist eine russische Note, die die deutsche Vertretung bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) am Donnerstag erhalten hatte. Die Bundesregierung werde "diese Note gemäss den einschlägigen Bestimmungen des Chemiewaffen-Übereinkommens beantworten", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. Das Chemiewaffen-Übereinkommen sehe dafür eine Frist von zehn Tagen vor.

Auch bei den Ermittlungsarbeiten selbst will Deutschland die russischen Behörden unterstützen. Ein zweites Rechtshilfeersuchen aus Russland soll dazu noch am Freitag an die zuständige Berliner Landesjustizverwaltung weitergeleitet werden, erklärte eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums.

Fietz betonte, dass Russland aber bereits jetzt "über alles Notwendige" verfüge, um selbst Ermittlungen im Fall Nawalny durchführen zu können. Untersuchungen eines Speziallabors der Bundeswehr hatten nach Angaben der Bundesregierung "den zweifelsfreien Nachweis" eines chemischen Nervenkampfstoffs der Nowitschok-Gruppe erbracht. Während russische Stellen das Ergebnis in Zweifel zogen, bestätigten diese Analysen Labore in Frankreich und Schweden. Die Bundesregierung hatte auch an die OVCW Proben weitergeleitet.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2020 06:52 ET (10:52 GMT)