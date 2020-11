Bundesregierung will Notar-Dienste stärker digitalisieren

BERLIN (Dow Jones)--Dienstleistungen von Notaren sollen künftig leichter online verfügbar sein. Das Bundeskabinett hat dazu zahlreiche Regelungen verabschiedet, die das notarielle Berufsrecht modernisieren sollen. Die Regierung wolle "die Chancen der Digitalisierung stärker nutzen und die Verfahrensabläufe effizienter gestalten", sagte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Beispielsweise soll die elektronische Kommunikation auch in Fällen gefördert werden, in denen derzeit noch die Schriftform verlangt wird. Die Verbesserungen sollen auch für die anwaltlichen Beratung, die Steuerberatung und die Wirtschaftsprüfung gelten. Erstmals gibt es auch eine Rechtsgrundlage für die Erteilung von Auskünften und die Einsicht in notarielle Urkunden und Verzeichnisse zu Forschungszwecken.

Mit dem Gesetzentwurf soll für Notare auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Sie können künftig ihr Amt bis zu drei Jahre niederlegen, wenn sie etwa minderjährige Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder selbst erkranken.

