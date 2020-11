Bundesregierung warnt vor Fokus nur auf Elektromobiliät

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will für die Reduktion von CO2-Emissionen in der Autoindustrie nicht nur auf Elektromobilität, sondern auf alle Antriebsarten setzen. Das geht aus dem Bericht über den Transformationsdialog Automobilindustrie hervor, den das Wirtschaftsministerium bereits am Dienstag angenommen hat. "Eine ausschliessliche Fokussierung auf nur eine Antriebstechnologie wäre mit grossen industrie- und beschäftigungspolitischen Risiken verbunden, würde den Verlust von Kompetenzen und Technologieführerschaft bedeuten und die Entwicklung alternativer technologischer Innovationen hemmen", heisst es in dem Report.

So sei die Einbeziehung von E-Fuels eine von mehreren Optionen, die bei der anstehenden Novellierung der europäischen CO2-Flottenregulierung betrachtet werden sollte. Laut dem Bericht will sich die Autoindustrie zugleich "der nunmehr beschleunigten Transformation stellen und sich weiter modernisieren". Zu den Empfehlungen gehören neben verstärkter staatlicher Förderung auch stärkere Qualifizierungsmassnahmen in den Betrieben.

An dem Dialog hatten Vertreter der Automobilwirtschaft, der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände und der Länder teilgenommen. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen sollen in die "Konzertierte Aktion Mobilität" unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einfliessen, betonte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nussbaum. In zwei Wochen ist im Kanzleramt auch der nächste Autogipfel geplant.

