Bundesregierung verurteilt "schändliche Bilder am Reichstag"

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Ausschreitungen bei den Corona-Demonstrationen am Wochenende in Berlin scharf kritisiert. Es habe "einen klaren Missbrauch" des Rechts auf Demonstrationsfreiheit gegeben, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Das Ergebnis waren schändliche Bilder am Reichstag." Ein solches Verhalten, wie es auf der Reichstagstreppe gezeigt worden sei, "entlarvt sich selbst".

Seibert würdigte das Verhalten der Polizisten, die ein Eindringen von Corona-Gegnern in das Reichstagsgebäude verhinderten, als "geistesgegenwärtig und tapfer". Die Szenen der Demonstration dürften auch nicht den Blick darauf verstellen, dass die übergrosse Mehrheit der Deutschen anders denke und anders handle als diese Demonstranten.

Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, ergänzte, dass bei der Szene am Samstagabend "ganz klar Rechtsextreme erkennbar" gewesen seien. Die Verfassungsschutzbehörden hätten bereits vor der Demonstration einen stärkeren Einfluss von Rechtsradikalen in die Gruppierungen von Corona-Gegner hinein beobachtet.

August 31, 2020 05:54 ET (09:54 GMT)