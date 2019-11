Bundesregierung verteidigt Ausbildungshilfe für China

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung betrachtet den Umgang Chinas mit muslimischen Minderheiten in der westchinesischen Provinz Xinjiang mit Sorge, hat aber dennoch ihre militärische Ausbildungshilfe für das Land verteidigt. Man habe die Enthüllungen der US-Zeitung New York Times über die chinesischen Internierungslager "zur Kenntnis genommen", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. "Wie Sie wissen, beobachten wir die Menschenrechtslage in China aufmerksam und durchaus mit Sorge, dazu gehört selbstverständlich auch die Situation von Minderheiten wie den Uiguren und auch den Tibetern."

Die Bundesregierung werde nicht nachlassen, bedenkliche Entwicklungen bei den Menschenrechten weltweit und auch gegenüber China anzusprechen, sagte Demmer. Zugleich rechtfertigte der stellvertretende Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, Frank Fähnrich, die Militärhilfe für China. Deutschland leiste in über 100 Ländern Ausbildungsmassnahmen und stelle dabei das humanitäre Völkerrecht in den Vordergrund.

Derzeit befänden sich 15 Angehörige der chinesischen Streitkräfte in Ausbildungsinstitutionen in Deutschland wie der Führungsakademie in Hamburg. "Zusätzlich wurde in diesem Jahr eine grosse Sanitätsübung abgehalten, um Katastrophenhilfe zu üben", ergänzte Fähnrich. Deutschland sei mit den chinesischen Streitkräften unter anderem in mandatierten Einsätzen wie in Mali eingebunden.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer wies zudem darauf hin, dass die Bundesregierung zusammen mit 22 Ländern in der UN-Vollversammlung am 23. Oktober eine Resolution vorgetragen habe, in der die gemeinsame Sorge über die Situation der Uiguren in Xinjiang zum Ausdruck gebracht worden sei. Die Resolution fordere China auf, dem Menschenrechtsbeauftragten der Vereinten Nationen "ungehinderten Zugang zu den Einrichtungen" zu gewähren.

Die 403 Seiten, die die New York Times am Samstag veröffentlicht hatte, enthalten geheime Anweisungen der Kommunistischen Partei zum Umgang mit Regimekritiern, Uiguren, Kasachen und anderen Minderheiten aus den vergangenen drei Jahren. Die Staatsführung will damit gegen vermeintliche Terroristen vorgehen. Die Papiere enthielten demnach auch Reden von Präsident Xi Jinping, der das harte Vorgehen gegen die Minderheiten angeordnet habe. Laut Berichten von Menschenrechtsorganisationen werden bis zu 1,5 Millionen Muslime in Umerziehungslagern oder Gefängnissen in der Provinz Xinjiang festgehalten.

