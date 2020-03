Bundesregierung plant Rettungspaket für Kleinstfirmen - Bericht

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung plant nach Informationen des Spiegel ein üppig ausgestattetes Rettungspaket für Solo-Selbständige und andere Kleinstunternehmer, die von den Folgen der Corona-Krise betroffen sind. Insgesamt wolle sie 40 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, schreibt das Nachrichtenmagazin.

Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums wollte die Zahlen nicht kommentieren. Das Corona-Kabinett berate am heutigen Donnerstag über ein Rettungspaket und werde die Öffentlichkeit "zeitnah" über die Ergebnisse informieren, sagte Sprecher Dennis Kolberg zu Dow Jones Newswires.

Es ist unklar, ob die Ergebnisse bereits am Donnerstag oder in den kommenden Tagen vorgestellt werden.

Laut Spiegel will der Bund 10 Milliarden Euro als direkte Zuschüsse an notleidende Ein-Mann-Betriebe und Kleinstunternehmen vergeben, darüber hinaus 30 Milliarden Euro in Form von Darlehen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plane einen "Solidaritätsfonds" aufzusetzen, der als Sondervermögen des Bundes selbstständig Kredite aufnehmen darf, heisst es in dem Bericht.

Weil das Sondervermögen über die Bonität des Bundes verfüge, könne es sich die Mittel billig leihen und entsprechend günstig an Betroffene in der Corona-Krise weitergeben. Im Nachhinein solle geprüft werden, ob die Begünstigten die Hilfen tatsächlich nötig haben. Fall nicht, sollen Zuschüsse gegebenenfalls in Darlehen umgewandelt werden. So will die Regierung sicherstellen, dass unter Umständen unberechtigt ausgezahlte Gelder auf jeden Fall zurückfliessen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2020 06:50 ET (10:50 GMT)